Зрелищна катастрофа в Кресненското дефиле

За самокатастрофирал автомобил в Кресненското дефиле предупреждават във фейсбук групата "Кулата-Промахон".
Не се съобщава за жертви или пострадали, от снимката не се вижда в пътния инцидент да е участвало и друго превозно средство.
За щастие, не е имало насрещно движещи се автомобили и се е избегнал челен сблъсък.
Засега не са ясни и причините автомобилът да се озове на ската, пресичайки платното в посока границата. Най-вероятно несоъбразена скорост е довела до инцидента.
Чудо е, че возилото не се е преобърнало, а някак си се е задържало върху каменистия склон.