Сачева: В Добруджа няма доказани залежи на шистов газ

Темата за добива на газ в България се използва за създаване на излишно напрежение, заяви Деница Сачева. По думите ѝ, въпросът е актуален за ГЕРБ, но не и за региона на Добруджа, предаде БГНЕС.
Сачева подчерта, че в Добруджа няма доказани залежи на шистов газ. Тя уточни, че има установени находища на конвенционален газ, но действащият от 2012 г. мораториум върху добива остава в сила и към момента няма политически консенсус за неговото премахване.
"Каквото и да се случва по темата за добив на газ в България, в никакъв случай няма Добруджа да е неговият център и няма да се направи нищо против волята на хората", посочи тя, като допълни, че многократно е доказвала, че не действа в разрез с общественото доверие.
Според нея темата се експлоатира от политически субекти, които „нямат друго съдържание, освен да се борят с нещо, което не съществува“. Тя свърза активизирането на дебата и с текущата геополитическа обстановка и военните конфликти.
От ГЕРБ отбелязват, че разговорите за добив на енергийни ресурси на национално ниво са неизбежни, особено на фона на международната обстановка и нарастващите цени. Въпреки това Сачева бе категорична, че Добруджа не е част от подобни планове.
По-рано и лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов определи като абсолютна лъжа, че ще добиваме газ в Добруджа. „Изрично казах, че нито аз, нито Радев, нито Костадинов е експерт в добива. Да поканим най-добрите експерти, български и чужди, да ни демонстрират технологията публично, за да може всеки един да я види. Новите технологии са с вода и пясък, няма химикали като старите“, каза той.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че „проруските партии на Копринката и Костадинов веднага са скочили да защитят интереса на „Газпром" и руския газ". „Едновременно Костадинов и Радев, последният от Варна каза: Борисов иска в Житницата ни, Добруджа, да добива шистов газ. Абсолютна лъжа! Ето ви ги популистите, които си играят със страховете на хората", предупреди Борисов.