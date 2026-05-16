Вучич: Сърбия не унищожи Съюзна република Югославия, това беше заговор срещу страната

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия не се стреми към разпадане на Съюзна република Югославия или отделяне на Черна гора, оценявайки, че целият процес на разпадане на общата държава е част от по-широка международна игра, насочена срещу Сърбия, и подготовка за отделяне на Косово и Метохия, предава белградският "Политика".

В отговор на въпрос на Танюг относно по-ранното му изявление, че няма да присъства на честването на 20 години независимост на Черна гора, както и обръщението му към черногорската общественост, в което той заяви, че Черна гора "не притеснява Сърбия", че в Сърбия са възприемани като „братя и сестри“ и искат да живеят в една и съща държава, Вучич каза, че сам е написал "всяка дума" от това обръщение и че е представил истината в него.

"Сърбия не е търсила разпадането на Съюзна република Югославия.

Тук имахме безотговорни политици, които не разбираха международната игра, които не разбираха нищо. Те живееха ден за ден, само за да ограбят тази страна. Не ги интересуваше това", каза Вучич.

Вучич каза още, че същността на политическите процеси по това време е, че Сърбия не е поемала правна приемственост по отношение на СФРЮ.

Той посочи, че обща държава и държавна общност не са едно и също нещо, а по-скоро са различни степени на свързаност.

"Общата държава е федерация, колкото по-висока е степента на свързване, и колкото по-ниска е степента на свързване, където винаги има държави-членки, като държавен съюз, две държави-членки, винаги може да има разпадане. И така през 2003 г. общата държава беше разбита и след това се работеше по всички тези подготовки, за да се подготвят, чрез плана Ахтисаари и всичко останало, окончателните основи за разпадането на Сърбия, или за отделянето на Косово и Метохия", добави Вучич.

Вучич заяви, че въпросът за правната приемственост е от решаващо значение и поради Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, тъй като в този документ, както каза той, се споменава Съюзна република Югославия, а не Сърбия.