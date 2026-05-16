Моди: Настоящото десетилетие се превръща в ера на бедствия

Индийският премиер Нарендра Моди нарече събитията от последните няколко години "десетилетие на катастрофи", съобщават световните агенции.

"Днес човечеството е изправено пред много сериозни проблеми. Светът се бори с нови предизвикателства. Първо беше пандемията от коронавирус, след това започнаха войни, а сега е енергийната криза. Това десетилетие се превръща в десетилетие на катастрофи за света", каза Моди в реч в Хага, където пристигна в рамките на международното си турне.

Моди предупреди, че невъзможността за бързо справяне с тези проблеми

може да обърне постигнатите постижения в глобалното развитие.

"Ако тази ситуация не се промени бързо, постиженията от последните десетилетия ще бъдат заличени и огромна част от световното население ще потъне в бедност", отбеляза той.

Подчертавайки глобалните усилия за укрепване на икономическата устойчивост, Моди заяви, че Индия и Нидерландия са съвместно фокусирани върху изграждането на устойчиви вериги за доставки.

"Във времена като тези светът говори за устойчиви вериги за доставки и за тази цел Индия и Нидерландия работят за изграждането на стабилна и прозрачна верига за доставки, която е готова за бъдещето", каза той.

Индийският премиер предприе обиколка в пет държави на 15 май. Той вече посети Обединените арабски емирства. След Холандия ще пътува до Швеция, Норвегия и Италия.