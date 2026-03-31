Дизелът мина психологическата граница от 1,70 евро за литър

Само за месец цената на дизеловото гориво се е повишила с 39 евроцента за литър с тенденция за още поскъпване

Обиконовеният дизел у нас мина психологическата граница от 1,70 евро за литър днес в една от големите вериги. Според данните на специализирания сайт fuelo.bg средната цена на дизела е 1,68 евро за литър. Средната цена на бензина А-95 достигна 1,47 евро за литър, показват данни на сайта fuelo.net. Това са рекордно високи цени на горивата в България от повече от три години насам.

Ето цените по бензиностанциите:

Засега кабинетът не предприема мерки за цената на горивата. Единствената влязла в сила е помощта от 20 евро на хората с доходи под двойния размер на линията на бедност.

При цена на горивата над 1,70-1,80 евро за литър, инфлацията ще се повиши с 0,5-1 процентен пункт, каза министърът на финансите Георги Клисурски.