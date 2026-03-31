Йотова: Ако спрем да говорим за култура, се отказваме от себе си

Във време, в което говорим основно за конфликти и кризи, връхлитащи ни една след друга, сякаш все по-рядко ни остава пространство за духовност и култура. Това заяви президентът Илияна Йотова, която беше гост на празничния галаконцерт "Симфония на времето" по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата.

По думите ѝ, ако българите спрем да говорим за духовност и култура, това би означавало да се откажем от собствената си идентичност. Тя подчерта, че България е народ и държава, родени не от силата на меча, а преди всичко от книжовността и културата, дали азбука на много други народи.

Йотова посочи, че тази идентичност трябва да бъде съхранявана - така, както трябва да пазим красивите си кирилски букви, езика си и величието на собствената си история. Според нея именно затова са нужни институции като НДК - не само за да пазят паметта за миналото, но и за да дават сцена на днешните български таланти. "Културата не е луксозна политика, а нещо, което ни прави българи, съхранило народа ни и ще ни преведе и през най-тежките кризи", каза президентът.

По повод годишнината държавният глава удостои Националния дворец на културата с Почетния знак на президента за водещата му роля като национален културен център с високо обществено значение и за приноса му към съвременния облик и престижа на българската култура.

Президентът отбеляза, че около НДК се разказват много истории - за архитектурни и инженерни постижения, за впечатляващи срещи с изкуството и за незабравими моменти. По думите ѝ Дворецът на културата е знаково място за всеки българин и тази връзка трябва да бъде предадена и на следващите поколения.

"Да ги учим, че тук е място за култура, изкуство, вдъхновение и за възхищение и преклонение пред българските и световните таланти", призова Йотова. Тя допълни, че дължим уважение и признателност и на хората, които са изградили сградата на Двореца.

Според президента НДК е безспорна гордост и обичана емблема за цяла България. Тя посочи, че Зала 1 не е просто архитектурно пространство, а дух и особена магия, която откъсва човека от света навън. По думите ѝ НДК е замислен и реализиран с амбицията да обединява всички изкуства и да събира на едно място големите имена на световната сцена.

Йотова подчерта, че Дворецът винаги е бил мост между народи и култури, дом на общочовешки постижения и на послания за мир. По думите ѝ той е създаден именно с идеята за мир, за човешки контакти, за повече опознаване помежду ни и за избягване на войни, конфликти и разделения.

"Но за съжаление в днешното разделено време сигналите са други", каза президентът. Според нея присъствието на хората в залата е знак, че обществото не приема нито конфликтите, нито войните, нито разделението.

"Ако нашето поколение получи мира и може да се развиваме всеки там, където иска, всеки там, накъдето съдбата го е предопределила и за където е роден, нека и на днешния празник това бъде и нашата мисия, и нашият завет - да оставим същото и за децата си. Те имат правото да живеят щастливо и да слушат талантите именно в тази зала", каза още Илияна Йотова.

В изказването си тя подчерта и че разбирателството е най-мощното оръжие за диалог, съзидание и развитие.

В края на словото си президентът поздрави ръководството на Националния дворец на културата, пише БТА.