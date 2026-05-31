МААЕ: Ударът с дрон е нанесъл щети на турбинната зала на Запорожката АЕЦ

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че неин екип е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна след удар с дрон, предаде Ройтерс.

Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите.

"Констатирани са щети по външната страна на турбинната зала, която, по думите на представителите на централата, вчера е понесла щети при удар с дрон. По време на огледа екипът е установил повреди по металния капак, намиращ се на няколко етажа по-нагоре, а също така няколко отломки и остатъци от изгорели оптични влакна на земята", каза МААЕ в изявление и допълни: "По време на обхода на територията на централата на екипа беше наредено да се скрие, тъй като в близост отекна шум от дронове и се чуха изстрели за отблъскване на атаката. Екипът успя да потвърди с помощта на измервателна апаратура, че нивото на радиация на обекта остава в нормални граници."

"Вчерашният удар, според генералния директор (на МААЕ Рафаел) Гроси, е сериозен инцидент, който застраши ключовите принципи на ядрената безопасност. Атаките срещу ядрени обекти са неприемливи и трябва да спрат, за да се предотврати напълно реалният риск от ядрена авария“, се казва още в изявлението.