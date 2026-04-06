Един човек загина в "отсечката на смъртта" край Български извор

Тежка катастрофа затвори пътя София-Варна

06.04.2026 | 19:30 ч. Обновена: 06.04.2026 | 19:32 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Тежка катастрофа между два автомобила затвори пътя София – Варна край Български извор. В този участък има голяма концентрация на инциденти, често завършващи и с жертви.

Сигнал за инцидента е получен около 18:10 ч. Сблъсъкът е между насрещно движещи се тир, пътуващ в посока Варна, и бус – в посока към столицата. По първоначална информация бусът е навлязъл в насрещната лента. Водачът му е загинал на място.

Извършват се огледи, а в Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство.

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки: за София - през село Сопот - Угърчин - автомагистрала "Хемус", а за Варна - по автомагистрала "Хемус" до пътен възел път III-307 Угърчин - Микре, информират от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

