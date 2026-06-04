ЕС проправи пътя: Ще започне официално преговори за членство на Украйна

Европейският съюз (ЕС) проправи пътя за официално започване на преговори за присъединяване на Украйна, предаде Франс прес, като се позова на представители на ЕС.

ЕС се готви да отвори първия клъстер (група преговорни глави) в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова, заяви кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС, цитирано от Франс прес и ДПА.

Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник на поста Петер Мадяр обаче обяви снощи, че е постигнал с Украйна "историческо споразумение" за унгарското малцинство в съседната държава.

"Основните права на 100 000 унгарци (в Украйна) ще бъдат възстановени", каза снощи Мадяр, цитиран от Ройтерс. "Постигнахме всеобхватно споразумение с Украйна за разширяване на езиковите, образователните, културните и политическите права на унгарското малцинство", написа още във фейсбук Мадяр, цитиран от АФП.

Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първия клъстер (група преговорни глави) в преговори с Украйна и съседна Молдова, каза представител на кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС. Той определи това като "важна стъпка по пътя (на двете бивши съветски републики) към европейска интеграция".

Преговорите формално започнаха още през юни 2024 г., но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика е разглеждана заедно с тази на съседната страна, отбелязва Франс прес.

ДПА посочва, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено са продължителни и може да отнемат много години. Процесът е разделен на шест тематични клъстера и не гарантира евентуално членство.

Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация.

Преговорите може да започнат още в кулоарите на предстоящата на 15 юни в Люксембург среща на министрите на външните работи на страните от ЕС, предположи представителят на кипърското председателство, цитиран от ДПА, предаде БТА.