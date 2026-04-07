Волтова дъга изгори освободен от Гърция затворник

Тежък инцидент е станал тази нощ в района на граничен пункт “Кулата”. Мъж е с опасност за живота, след като се качи върху покрива на железопътен вагон и беше ударен от волтова дъга.

Пострадалият е с тежки изгаряния и е в тежко състояние, съобщава БНТ.

Как се стига до инцидента?

Двама мъже, единия от които е пострадалият, са били освободени от затвор в Гърция. Местните власти ги отвели до граничен пункт “Кулата“, за да се приберат в България.

Вместо това освободените решили да отпразнуват свободата си. След употреба на голямо количество алкохол единият от тях се качил на покрива на железопътен вагон, при което бил поразен от волтова дъга.

Инцидентът е станал около 2 часа след полунощ.

На място веднага е изпратен екип на Спешна помощ, който транспортирал пострадалия в отделението по реанимация в Сандански. Предстои той да бъде преместен в София заради тежкото си състояние.

По случая е уведомена прокуратурата в Петрич.