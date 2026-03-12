Вдигат с 5% заплатите в БДЖ, НКЖИ, Пощите и градския транспорт ВИДЕО

Министерският съвет днес ще приеме две решения във връзка с петпроцентно увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета. Това съобщи служебният министър финансите Георги Клисурски на брифинг със служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в Министерския съвет след преговори с представители на синдикатите за петпроцентово увеличение на заплатите на работещите в тези сектори.

Клисурски припомни, че в сега действащия удължителен закон 5 процента увеличение на заплатите беше предвидено само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес с тези два акта ние ще изравним третирането така, че и организациите на субсидия да получат 5 процента за увеличение на заплатите - става въпрос за „БДЖ-Пътнически превози“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Български пощи“ и системите на градския транспорт във всички общини в България, каза Клисурски.

Министърът уточни, че общо става дума за около 31,3 млн. евро. Той каза, че това е еднократна сума, която е в рамките на действащия удължителен закон, а когато се стигне до приемането на редовен бюджет предстоят разговори какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори в държавата. Сега изравняваме тези сектори с всички други бюджетни организации, които получиха своите 5 процента увеличение, каза още Клисурски.

По думите му тези средства, които се дават сега, са достатъчни за увеличение от 5 процента за цялата година - 12 месеца, само за заплати.

С гласуването днес на двете решения на Министерски съвет, от утре, когато те се обнародват, средствата вече ще бъдат преведени към общините и към дружествата, обясни финансовият министър.

От своя страна министърът на транспорта Корман Исмаилов съобщи, че около 14 855 000 евро е общата сума, която е предвидена, от тях за БДЖ над 800 млн., за НКЖИ над 9 млн. евро, трансфери за други общини в общ размер над 11 440 000 евро, от които субсидии за превоз на пътници по вътрешноградския транспорт над 5 млн. евро, за СО над 5 653 000 евро.

Имаше напрежение и в пощите, имаха основателни искания. Ще подготвим реформи в пощите, каза Исмаилов.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че сагата в градския транспорт продължава.

По думите му приетата помощ е закъсняла, но важна стъпка към компенсиране на доходите за миналогодишната инфлация.

Сагата в градския транспорт продължава, искаме вдигане на заплатите с 15% всяка година. По думите му със сегашните кметове, не само в София, а и във Варна, няма предвидимост. Подписахме споразумение само в Русе, припомни Димитров.

Тези 5%, които ще получат във всички градове, няма да удовлетворят очакванията, хората чакат 15%, останалите проценти си ги търсим, каза Димитров.

Това, което показа пазарът, е че, държавата ще трябва да отделя над 200 млн. евро за субсидия, а ние караме втора година със 120, заяви Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите в България. Пазарът показва, че тази услуга не е била финансирана, докато е била държавна, след влизане на частния оператор има договор вече, който показва истинската цена на услугата. Ще има допълнително финансиране и по ПВУ, през който ще дойде новият подвижен състав.

По-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето, добави Бунев.