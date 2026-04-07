Фалшивият иподякон Наско Стефанов се хвърли върху автомобила на Надежда Нейнски

Самопровъзгласилият се за иподякон Атанас Стефанов намери своята нова жертва, като се нахвърли върху автомобила на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски на централния вход на Министерството на външните работи.

Стефанов стана известен с появата си на различни публични места облечен в подрасник и със свещенически кръст. По време на посещението на Володимир Зеленски у нас, серийният нарушител на реда се хвърли и пред неговия кортеж.

Стефанов се е изпречил пред служебния автомобил на министър Надежда Нейнски, която излизаше от институцията и на висок глас започна да сипе заклинания, съобщава агенция Булфото.

В живо включване на профила си във Facebook също се чуват обиди към Нейнски заради американските самолети, паркирани на летище "Васил Левски".

"Искат да взривят цяла София ли? Да убият наще деца ли", крещи той.

В по-ранно видео той обяснява, че самолетите са опасни както за България, така и за "братята Иран".

Преди време Софийската света митрополия излезе с официално позицията, че "Атанас Стефанов не е част от свещения клир на Софийската света митрополия, нито представлява някое от поделенията на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Въпросното лице няма благословение да носи подрасник (дреха, която се носи от клирици и монаси) и свещенически кръст.