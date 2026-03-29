Майката на загинал постави паметна плоча на "Петрохан"

Ралица Асенова символично погреба шестимата

29.03.2026 | 09:06 ч.
Снимка Румен Леонидов

Майката на един от загиналите в случая "Петрохан-Околчица" сложи табела с имената им в Петрохан. Това съобщи поетът Румен Леонидов във фейсбук профила си. 

Той на няколко пъти споделяше информация от името на Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, която закри профила си в социалните мрежи. "Днес Ралица символично погреба шестимата убити като постави този знак в Петрохан с имената им и имената на техните кучета. Поклон пред паметта им!", пише Леонидов. 

Минала седмица Ралица Асенова заяви в ефира на Нова, че ще отиде до прохода Петрохан с камион и кран, за да постави паметна плоча за сина й и останалите загинали. 

