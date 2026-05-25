Съвети за добро здраве и дълъг живот

Има няколко много простички неща, които можем да правим ежедневно и те да подобрят здравето ни, да ни пазят от болести и дори да удължат живота ни. Кои са те и защо е важно да ги правим, вижте какво посочват от "The Sun".

Правилото 20/20/20

Оптиците съветват пациентите си, които носят очила, да гледат в нещо на 20 фута разстояние (около 6 метра) за 20 секунди на всеки 20 минути. Това е много важно, ако използвате компютри и телефони всеки ден - така очите си почиват и не се напрягат. Това предотвратява и главоболие.

Ставайте на всеки половин час

Продължителното стоене е много вредно за здравето. Отделяйте си по 5 минути на всеки половин час, в които поне за кратко да се раздвижите и разходите (дори да сте вкъщи или в офиса). Това предотвратява вдигането на кръвната захар и нивата на холестерола. Така се борите и със затлъстяването, диабета и качването на килограми.

Спете 7 часа

Да спите добре и достатъчно е ключът към дългия живот. 7 часа на нощ е перфектното време, за да се заредите с енергия и мозъкът да стане свеж, според учени от Кеймбридж и Китай. Това подсилва сърцето, намалява риска от диабет и помпа имунитета. Да спите повече или по-малко влияе зле на здравето.

Яжте куркума

Тази подправка е вълшебна. Куркумата съдържа голямо количество куркумин, който се бори с болестите на сърцето, рак и диабет тип 2. Куркумата има антивъзпалителни свойства и така облекчава симптомите на артрит.

