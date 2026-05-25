След ремонт за 1,4 млн. лв.: Мухъл по стените, падаща мазилка, влага в помещенията

При внезапна проверка на омбудсмана в държавната психиатрична болница в Севлиево са установени мухъл по стените, падаща мазилка, влага в помещенията и опасни условия за пациентите, съобщиха от пресцентъра на институцията. Инспекцията е разкрила груби нарушения, некачествен ремонт и съмнения за необосновано разходване на публични средства.

На 11 май 2026 г. екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана е извършил внезапна проверка в психиатричната болница в Севлиево с цел последващ мониторинг за изпълнение на предходни препоръки на обществения защитник, се посочва в информацията. Още през 2025 г. екипът на омбудсмана е установил, че ремонтът в лечебното заведение се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавяния, се уточнява в нея.

Констатирано е, че ремонтни дейности за над 1,4 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са изпълнени изключително некачествено – с падаща мазилка, мухъл и влага в помещенията, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и недовършени дейности. Освен това въпреки многократните препоръки на омбудсмана в болницата все още няма изградени пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти.

Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително за дейности, които вече са били заложени в първоначалния договор или които, по данни на ръководството на болницата, изобщо не са били извършени, посочват в прессъобщението от институцията на обществения защитник.

Заради констатираните нарушения омбудсманът е сезирал Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства.

„Недопустимо е с публични средства да се извършват некачествени ремонти в лечебни заведения, в които са настанени едни от най-уязвимите хора в обществото. Още по-притеснително е, когато има данни за дейности, които не са изпълнени, а за тях се претендира заплащане“, категорична е Велислава Делчева, цитирана в информацията.

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на ремонта, за забавянето на строително-монтажните дейности, както и за неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор.

През септември миналата година министърът на здравеопазването в кабинета „Желязков“ Силви Кирилов се запозна на място с изпълнението на ремонтните дейности в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Той разговаря тогава с директора на лечебното заведение д-р Донка Господинова, както и с медицинските специалисти, за предизвикателствата, пред които са изправени всекидневно, и за нуждите от допълнителна подкрепа – както материална, така и кадрова, припомня БТА.