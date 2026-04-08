IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Пеевски с поздрав по случай Международния ден на ромите

Етносът и религията не са различие, а богатство, каза лидерът на ДПС

08.04.2026 | 08:55 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

“Поздравявам ромската общност с Международния ден на ромите - 8 април. Като лидер на ДПС, партия, в която етносът и религията не са  различие,  а богатство,  ви уверявам, че ще продължим с подкрепата си за всички хора  в едно по-толерантно и справедливо общество, в което няма втора класа хора", се казва в поздравителното съобщение на Делян Пеевски.

"Общество, в което държавността е на почит, просперитетът е желан,  а сигурността на страната е гарантирана.  За такава България се бори ДПС - за повече държавност, просперитет и сигурност. Бъдете здрави и съхранявайте историята и идентичността си, за да развивате общността си  и да показвате различните нюанси  на вашата богата същност”, пише Пеевски.

“Бъдете горди с вашите културни и духовни ценности, като неотменима част от целостта и колорита на българския народ", завършва съобщението. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски ДПС лидер Международен ден на ромите етнос религия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem