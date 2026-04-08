Транспортният бранш на ръба: Мерки за 100 млн. евро, но не закъсняха ли?

Транспортният сектор поиска спешни мерки заради поскъпването на горивата и заплаши с протести. На този фон властта проведе втора среща с бранша и обеща пакет от мерки за сто милиона евро. Какво следва от тук нататък и какви мерки предлага държавата?

Сред мерките са отпускане на 2 млн. и половина евро за транспорт на деца и ученици. Други 18 млн. се отпускат за междуселищните автобуси. По този начин се цели цената на билетите да остане непроменена. Тежкотоварният транспорт също ще получи 50 млн. евро, като половината от тези пари държавата е поискала с дерогация от ЕС.

Отлага се и екокомпонентът в тол таксите за камиони над 3 т. и половина. Друга мярка е и отстрочване на лизингите, които ще се плащат от догодина. Всичко това трябва да бъде прието от Министерския съвет в днешния ден.

Какво е становището на конфедерацията на автобусните превозвачи?

"Това са краткосрочни мерки, които към настоящия момент ще могат да закрепят положението, защото ние от няколко години сме от криза в криза - 2020-та г. - пандемията, 2022-ра г. войната в Украйна. Тъкмо секторът започна да се възстановява сега имаме нова криза с горивата заради войната в Близкия изток. Тези мерки, които държавата предложи ще решат временно проблемът. За съжаление извън тях останаха превозите на работници, които по закон се наричат специализирани превози, случайните превози, които всъщност са част от туристическите услуги - за тях до настоящия момент нямаме никаква мярка", заяви Магдалена Милтенова, председател на конфедерацията на автобусните превозвачи.

"Никой от нас не знае докога ще продължи войната, кога ще приключи кризата с горивата и колко ще се задълбочи. Ясно е, че през регламент 13-70 всички автобусни линии така или иначе подлежат на субсидиране. Решението за редовните линии е само субсидиране на превозите. Ние не желаем да увеличаваме цената на билетите, за сметка на горивата, тъй като в момента виждаме една много голяма инфлация в магазините, така че не смятам, че увеличението на цената ще доведе до по-положителни резултати за бранша", каза още Милтенова.

Според нея ако средствата не тръгнат, протестът няма да реши проблемът. "По-скоро хората вече нямат желание да практикуват тази професия и масово се отказват. Затова и 600 населени места са без никакъв транспорт. Опасявам се, че ако държавата не продължи да се намесва активно и не осигури допълнителни средства по оперативните програми, този проблем ще се задълбочи", заяви още Милтенова.