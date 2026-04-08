Йотова събра на среща институциите, отговорни за честността на изборите ВИДЕО

Президентът покани на среща институциите, отговорни за гарантирането на честността на вота.

“Това не е само формална среща. Струва ми се важно да видим докъде сме стигнали с подготовката за провеждането на парламентарните избори. Да се опитаме да видим на този етап дали сме изпълнили обещанието си да проведем нормални, честни и прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен и хората да нямат съмнение в изборната кампания, подготовката на изборния процес и в деня на изборите”, каза в началото на срещата президентът.

На срещата участват служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният министър на електронното управление Георги Шарков, заместник вътрешният министър Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване".

Интерес към вота в чужбина

Външният министър Нейнски отбеляза, че интересът към предсрочния вот е чужбина е голям. Тя добави, че до момента са подадени 60 904 заявления, което е двойно повече от предходните избори.

“МВнР ще организира изборите в 493 избирателни секции в 55 държави", поясни Нейнски и добави: "Броят на откритите секции по държави е приблизително същият, както при изборите през 2024 г., с изключение на Обединеното кралство, САЩ и Турция, за които е приложено ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България".

Външният министър посочи още, че по указание на ЦИК са добавени допълнително 6646 избиратели към изборните списъци в Обединеното кралство, Северна Ирландия, САЩ и Турция.

"Определен от мен зам.-министър предложи 678 членове на СИК за попълване на незаетите от партии или коалиции места в секционните комисии извън страната, въз основа на предложения от организации на български граждани и дипломатическите и консулските представителства. От 7 април ще започне изпращането на изборни книжа и материали за отдалечени дестинации като Австралия, Нова Зеландия, Република Южна Африка, Бразилия, САЩ и Канада", каза още министър Нейнски.

Машините за вота

ЦИК ще има готовността да предаде на МВнР машините, за да могат да бъдат транспортирани. Днес

“ЦИК предостави достъп на ведомството до склада, където се съхраняват машините, допълни още председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя уточни още, че за вота са осигурени 130 машини в 20 държави.

"Разпределени са в места, където ще има по-голямо очаквано натоварване за гласуване", каза още тя.

Представителят на ЦИК също повтори думите на Нейнски, че в има завишен интерес за гласуване в чужбина. “Особено отчетлив е ръстът във Великобритания в сравнение с 2024 година”, каза Нейкова и изрази надежда, че този засилен интерес не е само за подаване на заявления, но да покаже и реално участие в изборния процес. Тя каза, че очаква избирателната активност в чужбина да бъде по-висока спрямо тази през 2024 година, когато гласуваха малко над 150 хиляди избиратели.