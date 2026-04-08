70 евро глоба за хвърлен фас или хартийка във Виена

От април глобите за замърсяване на обществени места във Виена са увеличени значително. За изхвърляне на отпадъци извън предвидените за целта места административната глоба е 70 евро, което представлява увеличение с 40 процента.

Тази мярка се прилага за нарушители, които изхвърлят цигара или опаковка, разясни ръководителят на отдела за чистота към Виенската община Йозеф Тон пред австрийското радио и телевизия ОРФ.

При по-тежки нарушения, например при незаконно изхвърляне на боклук с големи размери, глобите са значително по-високи. В такива случаи наредбата допуска да се подават жалби, а глобите да стигат до 1000 евро.

От 2008 г. спазването на правилата се контролира от службата „Waste Watchers“. Според град Виена приходите от глобите се инвестират в мерки за чистота на обществените места.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)