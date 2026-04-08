IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

70 евро глоба за хвърлен фас или хартийка във Виена

Въвеждат се по-високи глоби за изхвърляне на отпадъци на обществени места

08.04.2026 | 13:18 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

От април глобите за замърсяване на обществени места във Виена са увеличени значително. За изхвърляне на отпадъци извън предвидените за целта места административната глоба е 70 евро, което представлява увеличение с 40 процента. 

Тази мярка се прилага за нарушители, които изхвърлят цигара или опаковка, разясни ръководителят на отдела за чистота към Виенската община Йозеф Тон пред австрийското радио и телевизия ОРФ.

При по-тежки нарушения, например при незаконно изхвърляне на боклук с големи размери, глобите са значително по-високи. В такива случаи наредбата допуска да се подават жалби, а глобите да стигат до 1000 евро.

От 2008 г. спазването на правилата се контролира от службата „Waste Watchers“. Според град Виена приходите от глобите се инвестират в мерки за чистота на обществените места.
(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

глоба отпадъци Виена
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem