Ванс се обади на раздразнения Тръмп от сцената в Унгария: Дай ми секунда ВИДЕО

Във вторник президентът Доналд Тръмп отправи похвали към унгарския премиер Виктор Орбан, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс се обади на шефа си по време на политически митинг на футболен стадион в Будапеща.

Ванс първоначално се затрудни да накара Тръмп да се обади по телефона от сцената, където той говори след Орбан.

Първия път, когато се обади, получи автоматичен запис, който казваше: "Съжалявам, човекът, с когото се опитвате да се свържете, има гласова поща, която все още не е настроена."

"Добре, ще опитаме още веднъж", каза Ванс. "Добър сигнал тук", добави той, докато поглеждаше телефона си. "Звъни. Напредък", каза той, преди Тръмп да вдигне.

Разговорът започна малко напрегнато, тъй като раздразненият Тръмп, който току що бе заплашил да унищожи целия Иран, помоли Ванс "да му даде секунда". Тогава обаче президентът чу виковете на тълмапа и каза: "Оу, това са доста хора.."

Ванс обясни на Тръмп, че говори пред 5000 унгарски патриоти, които "може би го обичат повече, отколкото обичат Виктор Орбан". Тогава американският президент се хвърли в защита на своя приятел:

"Не вярвам в това. Обичам този Виктор, ще ви кажа, той е фантастичен човек, имаме страхотни отношения", каза Тръмп, докато Ванс държеше високоговорителя на телефона си към микрофон на сцената.

Усилията на Тръмп и Ванс, който пътува до Унгария за първи път като държавен служител, за да подкрепи кандидатурата на Орбан, дойдоха в момент, когато анкетите показват, че настоящият лидер е на път да загуби предстоящите си избори.

Орбан, консервативен националист, чиято близост с руския президент Владимир Путин по време на войната в Украйна го направи аутсайдер сред европейските лидери, отдавна е любимец на Тръмп.

"Запомнете това, той не позволи на хората да щурмуват страната ви и да нахлуят в нея, както направиха други хора, и да съсипят страните си", каза Тръмп на унгарската тълпа чрез високоговорител. "Той е запазил страната ви добра. Той е запазил унгарския народ във вашата страна и е свършил фантастична работа."

Тръмп заяви, че не би участвал в това обаждане, ако наистина не вярва, че Орбан си е свършил работата, отбелязвайки отново, че "това звучи като голяма тълпа, звучи като моят тип хора".

Неволите на Орбан

Тръмп, който е ограничил имиграцията в САЩ, очевидно е противопоставял строгите имиграционни правила на Унгария с тези на европейските ѝ съседи.

Орбан и неговата партия Фидес са на власт от 2010 г. Но последните проучвания показват, че проевропейската опозиционна партия Тиса, водена от Петер Маджар, има предимство преди следващите парламентарни избори, насрочени за 12 април.

Ванс каза, че не е там, за да казва на унгарците как да гласуват, но по-късно им каза да "отидат до урните" и да "застанат до Виктор Орбан, защото той е ваш защитник".

Усилията на американските лидери да съберат подкрепа за Орбан дойдоха, когато Тръмп едновременно заплашва Иран с унищожаването на "цялата му цивилизация", освен ако не бъде сключена сделка до крайния срок от 20:00 ч. източно време във вторник.