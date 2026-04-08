Русия приветства примирието в Иран, надява се САЩ да възобновят преговорите с Украйна

Кремъл приветства новината за двуседмичното прекратяване на огъня, договорено между Съединените щати и Иран, съобщава Ройтерс.

От Кремъл добавиха, че са обнадеждени САЩ да имат "времето и възможността да възобновят тристранните мирни преговори за Украйна".

"Получихме новината за примирие със задоволство. Приветстваме решението да не се продължава по пътя на въоръжена ескалация", каза говорителят Дмитрой Песков в разговор с репортери.

Попита дали иранското примирие може да улесни нови преговори за Украйна, Песков отговори, че се надява да е така.

Преди дни именно Песков каза, че мирните преговори за Украйна са били преустановени след избухването на военните действия в Иран.

Преговорите с Украйна

Преговорите между Русия и Украйна започнаха миналата година в Истанбул, а тристранните разговори със САЩ се проведоха в началото на тази година в Абу Даби и Женева.

Но напредъкът е бавен, до голяма степен поради безизходицата относно територията. Русия изисква Украйна да се откаже от останалата част от Донбас, но Киев отказва да предаде земя, която силите на Москва не успяха да завземат за повече от четири години война.

Медведев също коментира примирието

Коментар по световната тема за постигнатото примирие направи Дмитрий Медведев и заяви, че съгласието на президента на САЩ да обсъди 10-точково предложение, представено от Иран, като успех на Ислямската република

"Самият факт, че Тръмп се съгласи да обсъди 10-точков план, бележи успеха на иранците. Не е ясно дали Вашингтон ще приеме плана, тъй като той включва компенсация за Иран, продължаване на ядрената програма и контрол на Техеран в Ормузкия проток“, написа зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия в своя Telegram канал.

Във вторник Тръмп обяви взаимно решение с Иран за спиране на военните действия за период от две седмици. Ходът идва след предложение на пакистанския премиер Шехбаз Шариф и е "при условие че Ислямска република Иран се съгласи на пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток“, уточни американският лидер.

Държавната телевизия на Иран съобщи, че Техеран е представил 10-точково предложение, което Съединените щати "са били принудени да приемат“. Освен всичко друго, предложението на Техеран включва прекратяване на атаките, установяване на ирански контрол над Ормузкия проток, обогатяване на уран на иранска земя, отмяна на всички първични и вторични санкции, пълно изплащане на щетите на Иран и изтегляне на американските бойни сили от региона.

Шариф също така покани ирански и американски делегации за по-нататъшни разговори в Исламабад на 10 април, насочени към постигане на "окончателно споразумение за разрешаване на всички спорове“. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер ще участват в преговорите, съобщи CNN.