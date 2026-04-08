Тръмп празнува “големия ден”: Това може да е Златният век на Близкия изток

Доналд Тръмп отпразнува "голям ден за световния мир“, след като посредничи за споразумение за прекратяване на огъня в 11-ия час, което осигури "работеща основа“ за прекратяване на конфликта с Иран.

Споразумението в последния момент дойде, след като Тръмп даде краен срок на Иран да отвори Ормузкия проток или в противен случай "цяла цивилизация ще умре“, ако Техеран не капитулира.

"Голям ден за световния мир! Иран иска това да се случи, те имаха достатъчно! Същото важи и за всички останали!“, написа Тръмп в публикация в Truth Social в полунощ.

Задава ли се нов Златен век?

Тръмп заяви, че отварянето на пролива ще доведе до "Златен век“ чрез възстановяване на ключови търговски пътища и отстраняване на всякакви икономически спънки.

"Съединените американски щати ще помогнат с натрупването на трафик в Ормузкия проток. Ще има много положителни действия! Ще се спечелят големи пари", каза още Тръмп.

Президентът даде на Иран двуседмичен срок за договаряне на окончателно примирие, но предупреди, че американските военни ще останат ангажирани.

"Ще заредим с доставки от всякакъв вид и просто ще "мотаем наоколо“, за да се уверим, че всичко ще върви добре“, каза Тръмп.

Основи за трайно помирение

Иранците предложиха 10-точков план за прекратяване на огъня, който Тръмп нарече "работеща основа, върху която да се преговаря“.

Десетточковият план позволява на Иран да продължи да контролира Ормузкия проток, въпреки че Техеран заяви, че на страни, които не ги заплашват военно, ще бъде позволено да преминат.

Други ключови точки бяха премахването на санкциите, компенсирането на Техеран за военни щети и прекратяването на огъня на всички фронтове, включително битката на Израел в Ливан с Хизбула.

Едно спорно предложение в споразумението изискваше Иран да може да обогатява уран за ядрената си програма.

Фразата "приемане на обогатяване“ за ядрената му програма беше включена във версията на фарси от плана за прекратяване на огъня. Това обаче липсваше в английските версии, споделени от ирански дипломати с журналисти. Не стана веднага ясно защо този термин липсва.

На въпрос за обогатяването на уран от Иран миналата седмица, Тръмп каза пред Ройтерс, че не е загрижен за перспективата.

"Това е толкова под земята, не ме интересува. Винаги ще го наблюдаваме чрез сателит“, каза Тръмп.

Примирието донесе и противоречия

Някои от ключовите съюзници на Тръмп, включително сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм, изразиха загриженост относно мирния план.

"Що се отнася до иранското предложение от десет точки за прекратяване на войната, очаквам с нетърпение да го прегледам в подходящия момент и да го внеса в Конгреса за гласуване“, каза Греъм.

Греъм намери идеята Иран да обогатява уран за неприемлива.

"Всяка унция от приблизително 900 фунта високообогатен уран трябва да бъде контролирана от САЩ и изнесена от Иран, за да се предотврати в бъдещето им да имат мръсна бомба или да се върнат към бизнеса с обогатяване“, заяви Греъм.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че споразумението за прекратяване на огъня не включва кампанията на Израел в Южен Ливан.

Многобройни митинги бяха проведени в цял Иран в отговор на споразумението, но мнозина бяха недоволни от резултатите.

Проправителствени демонстранти по улиците на столицата на Иран в сряда сутринта, след като беше обявено прекратяването на огъня, крещяха: "Смърт за Америка, смърт за Израел, смърт за компромисистите!“

В един момент организаторите се опитаха да успокоят демонстрантите, но те продължиха да скандират.

Те също така изгориха американски и израелски знамена на улицата.

Протестите показаха продължаващ гняв от страна на хардлайнерите, които се готвеха за това, което мнозина предполагаха, че ще бъде апокалиптична битка със САЩ.

Отваряне на протока Ормуз

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преминаването през пролива ще бъде разрешено под иранско военно управление. Не беше ясно веднага дали това означава, че Иран напълно ще отслаби контрола си върху водния път.

Планът позволява както на Иран, така и на Оман да начисляват такси на корабите, преминаващи през пролива, според регионален служител, пожелал анонимност, за да обсъди преговорите, в които участва пряко.

Служителят заяви, че Иран ще използва събраните пари за реконструкция.

В допълнение към контрола над пролива, исканията на Иран за прекратяване на войната включват изтегляне на американските бойни сили от региона, отмяна на санкциите и освобождаване на замразените му активи.

От началото на войната Тръмп многократно се е отклонявал от крайните срокове точно преди изтичането им. Американският президент все пак каза, че е взел решението "въз основа на разговори“ с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и генерал Асим Мунир, влиятелния началник на пакистанската армия.

Още преди изтичането на крайния срок, въздушните удари вече бяха поразили два моста и една жп гара.

Американските сили също така удариха военна инфраструктура на остров Харг за втори път, ключов център за иранското производство на петрол.

Израелските военни предупредиха за повишен риск от атаки отвън с наближаването на крайния срок на Тръмп.

Широкообхватната заплаха на Тръмп изглежда не отчита потенциалните вреди за цивилното население, което накара демократите в Конгреса, някои служители на ООН и учени по военно право да заявят, че подобни удари биха нарушили международното право.

Представителят на Техеран в ООН, Амир-Саид Иравани, заяви, че заплахите "представляват подбуждане към военни престъпления и потенциално геноцид“ и че Иран ще "предприеме незабавни и пропорционални реципрочни мерки“, ако Тръмп предприеме опустошителни удари.

Преди обявяването на примирието, взривове се чуха в катарската столица Доха, докато ОАЕ заявиха, че противовъздушната им отбрана реагира на ракетни заплахи.