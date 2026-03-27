Правителството предлага пакет от мерки за 100 млн. евро заради кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за 100 млн. евро за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България.

"Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки и подпомогне хората, които бяха най-много засегнати от кризата – тези с ниски доходи“, каза в началото служебният премиер Андрей Гюров.

"Оттогава кризата се разви и ние сме на мнение, че тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората", заяви премиерът.

По думите му именно заради това през последната седмица правителството е разработило пакет с мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите, за да има предвидимост и спокойствие и за индустрията. От кабинета са идентифицирали кои са секторите и нуждите, които трябва да бъдат подпомогнати. Гюров обясни, че кабинетът е провел срещи с много представители от различни сектори на икономиката.

Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.

"Отне доста време, една седмица, но беше изключително важно, защото успяхме в разговорите с представителите на отделните сектори да идентифицираме точно какви са проблемите и къде най-добре мерките могат да подпомогнат спирането на една инфлационна спирала", обясни премиерът.

Като втори основен подход той определи решението да не се дават "хеликоптерни пари" - не за всеки подпомагане, а точно там, където има най-голяма нужда".

"И третото, върху което наблегнахме, е да имаме различни мерки и пакети, които ще бъдат разработени и активирани тогава, когато има нужда и видим засилване на кризата и отлагане във времето на връщане към нормалните икономически взаимоотношения, тогава да може правителството бързо да реагира и да предложи допълнителен пакет от мерки на всеки един етап", каза Гюров.

„За да може във всеки един етап да определя нивото на сигурност и на риск в системата, така че да може да активира допълнителни мерки и не само това, а и по цялата верига да контролира процеса, за да виждаме, че няма изкривяване и няма непазарно поведение по веригата на доставки.“

Премиерът изброи основни сектори и конкретни решения за подпомагане - ще има конкретни мерки за транспорта, за земеделието, за бизнеса, за енергетиката.

„Освен това, натиск от увеличената цена на електроенергията, ако има такава, това ще се отрази на по цялата верига на добавена стойност и би довело до допълнителен натиск за увеличаване на цените.“

Предприети са мерки и за средните и малките предприятия.

„Предлагаме няколко начина, по които тези предприятия ще имат директен достъп до ликвидност, за да има повече предвидимост и да могат да работят по-спокойно и да не предадат всеки един шок към крайните цени на своите клиенти.“

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова изброи мерките за транспорта и земеделието.

Транспортният бранш:

забавя се увеличението на тол таксите - от април към юни;

повишава се държавната помощ към транспортния сектор до 50 млн. лв.;

подготвя се механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми;

ще се предложат и застраховки на кредити и за оборотни средства за малки и средни предприятия;

допълнителни субсидия за градския транспорт за отдалечени райони.

Земеделие:

всички плащания ще се изтеглят напред във времето към земеделците, за да може да се посрещне пролетта и сеитбата.

намалява се акцизът на горивата;

Министър Трайчо Трайков представи мерките за електрическата енергия.

Енергетика:

за битовите клиенти цените са фиксирани;

"За това се обръщаме към ситуацията с бизнеса, така че те да могат да предлагат стоките и услугите си на цени, които да не подклаждат инфлацията. В момента има действаща схема за подпомагане за компенсиране на разходите за електрическа енергия на нива, които са определени 240 лева или приблизително 122 евро. Предприемаме стъпки, за да я направим много по-оперативна за съществуващата ситуация. В момента подпомагане има, ако цената средно за 6-месечен период надхвърли границата. Това, което ще направим, е да направим изчислението месец за месец. Ако има рязко повишение, цената надхърли 122 €, всички компании ще имат право на това финансиране.

В допълнение, България е първата страна, която до 2-3 седмици ще започне прилагането на схема за подпомагане на енергийно-интензивните индустрии. Това означава, че енергийно-интензивните компании от тези индустрии ще могат да получават подпомагане в размер на до 50% от използваната от тях електроенергия при цени над 63 евро на мегаватчас.

При това тя ще действа ретроактивно от 1 юли 2025 година, което означава, че всички тези компании ще разполагат със значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени, които задържат инфлацията”, обясни служебният министър Трайчо Трайков.

Вече е в сила мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата. Над 12 800 заявления за компенсация са подадени към 12:00 ч. днес, съобщи по-рано през деня служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. От Министерството на труда и социалната политика посочиха, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час.

През последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.