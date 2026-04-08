Бойко Борисов се похвали със снимка по бански: Какъв гларус бях!

Виж какъв гларус бях, като тръгнех по плажа - целия плаж вървеше по мен. Така се похвали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес е на посещение в градчета по морето - Обзор и Бяла.

Борисов не прояви скромност, като заяви, че "и сега е така, но не чак толкова".

"Ето тази снимка трябва да сложим на плакатите", пошегува се още Борисов.

Напрежението в Иран

"Цяла нощ не съм спал", призна Борисов. "Всички информатори, които имах, включително и нашият пресцентър, съм им казал да има дежурни, да ми пишат, да ме будят. Тези две седмици примирие сутринта ме карат да съм много усмихнат, ведър. Както трябва да ви карат и всички вас.

През нощта изтече ултиматума на Доналд Тръмп срещу Иран, като американският президент заплаши да унищожи цялата нация. За щастие не се стигна до атаки, а се сключи двуседмично примирие.

"Дано в Пакистан преговорите минат добре, дано след две седмици се постигне по-траен мир, защото, повярвайте ми, Иран е много близко до нас. Днес е един много хубав ден. Много щастлив ден за света - да се радваме и на хубавото време и на това, че проявиха мъдрост. Дано след две седмици това да приключи. Вчера се очакваше 50 ракети да отидат до Иран. Такава беше подготовката. Ние треперехме, защото ставахме уязвими в тази конфигурация."

Борисов подчерта, че само може да ни радва, че борсите са свалили цените на петрола.

Отнетата книжка на Явор Божанков

Лидерът на ГЕРБ се усъмни в отнемането на книжката на депутата Явор Божанков преди дни. Той подчерта, че "ПП са редко отмъстителни".

"У родния град, как го издебнаха. За пред публиката - случаен патрул го видял. Дебнаха го, хванаха го, вземаха му книжката, унижиха го. Не казвам, че не е виновен, но, понеже съм мнителен човек - как от всичките, само този, дето Асен Василев го мразеше и го изхъврли от листите? И изведнъж точно него го хванаха, до къщата му, в родния му град", конспирира Борисов.

Припомняме, че Божанков остана без книжка миналата събота през нощта, когато кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Между Божанков и Василев пък имаше напрежение, след като депутатът от ДБ няколко пъти не се съгласи с позициите на ПП и гласува против тях. Докато ДБ продължаваха да настояват Божанков да е в листите за изборите на 19 април, Асен Василев се закани, че няма да ги подпише, ако името му фигурира.

Така Божанков отпадна от надпреварата за следващото Народно събрание.