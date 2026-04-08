Чуков за примирието: Все още не е ясно накъде ще тръгнат преговорите

Арабистът Владимир Чуков направи коментар на постигнатото двуседмично примирие между САЩ и Израел от една страна и Иран от другата.

Припомняме, че тази нощ в последния момент беше договорено прекратяване на огъня. Новина дойде 90 минути преди изтичането на крайния срок и отваря възможност за нов кръг дипломатически преговори между двете страни.

Пред bTV Чуков каза, че все още не е ясно накъде ще тръгнат преговорите, но “така или иначе 90 минути преди изтичането на крайния срок беше дадена отсрочка“.

По думите му непосредствено преди решението е имало сериозна подготовка за мащабна операция срещу Иран. Чуков подчертава, че действията са били насочени към изолиране на столицата Техеран от останалата част на страната — индикатор за възможен сценарий за смяна на режима.

Според арабистът решението за отсрочка вероятно е резултат от силен външен натиск. “Очевидно е, че през тези последни минути са използвани инструменти за много силен натиск от страна на регионални съюзници на Иран. Най-вероятно Китай са убедили Иран да направи отстъпка“.

Чуков е на мнение, че се е стигнало до компромис - временно прекратяване на напрежението, каквото САЩ настояваха, вместо постоянно примирие, каквото Иран е искал.

Преговори с висок залог

“Дипломатическият успех е на страната на Тръмп, но това не означава, че нещата са решени“, смята експертът.

Чуков подчерта, че в петък се очакват директни преговори на високо равнище. “Ще има среща и то директни преговори с делегация, която ще бъде оглавена от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс – изключително високо равнище”, добави арабистът.

Според Чуков именно тази среща ще покаже дали сегашната отсрочка ще доведе до по-трайно споразумение.

“Най-важното е, че Ормузкият проток ще бъде отворен. Поне за две седмици“, каза в заключение арабистът.