Премиерът Гюров: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри

Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно.

Светлината е тиха, но остава, заяви на страницата си във Фейсбук премиерът Андрей Гюров по повод Великден.

В тези тихи часове, когато нощта още помни стъпките ни със свещите, а камбаните огласят утрото, си мисля колко крехко и колко упорито е човешкото ни желание за светлина. На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: „Христос воскресе“, каза Гюров.

Той отбеляза, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други, когато е била просто вътрешен разговор със себе си. Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора.

Честит празник на празниците, допълни премиерът Андрей Гюров.