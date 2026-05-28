Шведският премиер Улф Кристерсон трябва да е наясно, че подкрепата за тероризма в Киев ще има обратен ефект върху страната му, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

Тя нарече цинични думите на Кристерсон за това, че е помагал на украинците по всякакъв възможен начин, за да могат те да насочат атаките си в правилната посока.

"Въпрос към шведския премиер, който е толкова доволен, че киевският режим трябва да разполага с всичко необходимо, за да действа в правилната посока. Забравихте ли за Швеция? Или най-накрая ще имате възможност да помислите за факта, че бойци на киевския режим вече са на африканския континент, воювайки на страната на бойци и терористи, които се противопоставят на законните власти", каза тя. "Следи от екстремисти на киевския режим могат да бъдат открити на различни континенти. Кой гарантира на Швеция, че те няма да се появят там в даден момент?"

"Имам сериозна молба към медиите,

отразяващи северноевропейския регион, да се уверят, че шведският премиер ще чуе нашия въпрос: не се ли страхува, че в един момент киевският режим наистина ще насочи атаките си в правилната посока, например към страните от Европейския съюз и по-специално към Северна Европа? Всички ние преживяхме това през 90-те и началото на 2000-те години, когато спонсорираният от чужбина международен тероризъм в Северен Кавказ буквално се преориентира. Той се заинтересува много от живота в Западна Европа", добави Захарова.

Тя отбеляза, че външните министри на различни международни форуми буквално са следвали руската делегация.

"Те са следвали руския външен министър Сергей Лавров с въпроси как да се отърват от тези севернокавказки терористични емисари, които са се установили там", каза още Захарова.