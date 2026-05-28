Евродепутатът Йончева: Недопустима демонстрация на сила в Кърджали

Властта използва правомощията си за натиск и сплашван, добави тя

28.05.2026 | 17:38 ч. 32
БГНЕС

Евродепутатът Елена Йончева изказа мнение по повод ареста от по-рано през деня на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и заяви, че това е “недопустима демонстрация на сила срещу политическо лице”.

“Властта използва правомощията си за натиск и сплашване. Внушава се виновност“, заявява Йончева в позиция по случая, публикувано във Фейсбук.

Евродепутатът подчертава, че законовите права на всеки български гражданин, включително принципът за невинност до доказване на противното, трябва да бъдат спазвани.
Според нея върховенството на правото не бива да се използва за политически цели.

“За пореден път се налага да информирам Комисията за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи в Европейския парламент за натиск и полицейски произвол в България. Това означава системност“, посочва още Йончева.

Тя допълва, че следи развитието на случая и ще запознае колегите си в Брюксел с последващите действия по казуса. “Законът не може да се използва за преследване на политически опоненти“, каза още Йончева.

Кърджали кмет Ерол Мюмюн Елена Йончева
