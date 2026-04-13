Гюров поздрави Мадяр: Видяхме в Унгария какво се случва, идва нашият момент

Унгария показа на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини

13.04.2026 | 19:15 ч. 26
Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат. Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини, написа в официалната си фейсбук страница служебният министър-председател Андрей Гюров. 

"Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват.

Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството.

Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България.

Служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията", пише още премиерът.

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр обяви победа на вчерашните избори и приветства факта, че неговата десноцентристка партия ТИСА се очертава да има конституционно мнозинство от две трети в парламента. 

