Имотите у нас са сред най-достъпните в Европа

Жилищата в България са значително по-достъпни спрямо имотите в другите държави от еврозоната, казват брокери на имоти. Но тенденцията е апартаментите в страната ни да стават по-недостъпни, каквато е ситуацията и в икономически по-развитите страни.

Показател за достъпността на имотите е отношението на средната работна заплата към цената на квадратен метър жилищна площ. В България с една средна работна заплата може да бъдат купени 0,7 кв. метра жилищна площ. В големите европейски градове с една средна заплата може да бъдат купени под 0,15 кв. метра.

Маломерните тристайни апартамент в Мюнхен струват около 1,5 млн. евро в средно хубав квартал, пише "Труд".

Прогнозите на брокерите са, че жилищните имоти ще продължат да поскъпват и през следващите години. Сред причините за това е, че търсенето на жилища продължава да е много активно, въпреки високите цени. Самото приемане на еврото не оказва съществено влияние на пазара на имоти.

И преди влизането ни в еврозоната цените на жилищата бяха обявявани в евро. Но приемането на еврото дава допълнителна сигурност на чуждестранния капитал. Това постепенно ще доведе да нарастване на покупките на имоти от чуждестранни инвеститори. В резултат търсенето на имоти ще се повиши, а цените ще нараснат.