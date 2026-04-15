ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна

В този случай избирателят носи административнонаказателна отговорност

15.04.2026 | 16:52 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Централната избирателна комисия съобщи, че в неделя, на 19 април, ако вотът бъде показан или заснет от СИК, то бюлетината веднага трябва да бъде обявена за недействителна.

“Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. В този случай на избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък, посочиха от ЦИК в пост в социалната мрежа Фейсбук.

От Комисията допълват, че избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.

ЦИК публикува информация за правата на избирателите в изборния ден. 

Вчера в централата на ЦИК имаше Ден на отворените врати, където пълнолетни ученици научиха как да гласуват с хартиени бюлетини и чрез машина.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

