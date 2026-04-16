Празна кола връхлетя в подлеза на "Орлов мост" в София

Автомобилът едва не е помел издателят Христо Блажев

16.04.2026 | 12:52 ч. Обновена: 16.04.2026 | 12:54 ч.
Снимка: Христо Блажев

Автомобил се е "спуснал" в подлеза на Орлов мост, в близост до сградата на БНТ. Това съобщават граждани в групата "Забелязано в София". 

Наблизо е бил и издателят Христо Блажев, който бил на косъм да бъде ударен от колата. 

"Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм БНТ се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ. Никой не бе ударен, чист късмет. Странен ден си е", написа той във Facebook, публикувайки снимка на автомобила.

Христо Блажев Орлов мост автомобил инцидент
