Празна кола връхлетя в подлеза на "Орлов мост" в София

Автомобил се е "спуснал" в подлеза на Орлов мост, в близост до сградата на БНТ. Това съобщават граждани в групата "Забелязано в София".
Наблизо е бил и издателят Христо Блажев, който бил на косъм да бъде ударен от колата.
"Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм БНТ се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ. Никой не бе ударен, чист късмет. Странен ден си е", написа той във Facebook, публикувайки снимка на автомобила.