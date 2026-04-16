Борисов направил "нещо малко" за стадиона на ЦСКА, Сектор Г недоволства

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обиколка на строящия се нов стадион ЦСКА в Борисовата градина.

"Аз съм направил нещо малко за този стадион, за да може да се случи. Затова идвам тук спокойно. София трябва да бъде пример за останалите градове", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се похвали за многобройните инвестиции в спортни съоръжения по време на неговите правителства. Изявата му обаче бе приета "на нож" от ултрасите на ЦСКА, които излязоха с позиция.

„Гузен негонен бяга! С наближаването на предстоящия уикенд знайни и незнайни политически фигури заляха социалните мрежи и националния ефир с евтина пропаганда, нови обещания за светло бъдеще и просперитет и поредните изпразнени от смисъл и значение заучени фрази. Ние като трибуна никога не сме агитирали да се "гласува за една разумна България" или "достойна политическа сила", както една друга софийска прослойка от ж.к. "Сухата река", нито пък имаме намерение да участваме в предизборни игри и схеми, целящи единствено и само да замъглят разсъдъка на българския избирател. За нас "Сектор Г" и ЦСКА трябва да стоят максимално далеч от цялата тази мръсна игра.

В този ред на мисли намираме посещението на "най-големия лефскар" днес на строящия се наш нов дом като изключително гнусно събитие, което категорично заклеймяваме и с което не желаем да бъдем обвързвани по никакъв начин. Същият този развяващ сакото си на свещената Армия човек през годините многократко "помогна" на марката ЦСКА и благодарение на неговите неимоверни усилия ни бяха спускани спонсори и собственици, с единствената цел да ни унищожат, бяхме изправяни неведнъж до стената, гонени и притискани от всевъзможни държавни институции, Столична община и кой ли още не, а за едни други НАП и лицензионната комисия към БФС оставаха слепи и нищо невидяли. Триумф на абсурда и признак на изключителна наглост е да говориш за "Арена София", докато стоиш на бъдещия терен на клуба, чиято ДЮШ буквално си закрил без алтернатива, за да построиш същата тази зала. Можем да продължаваме до утре, но ние всичко това го знаем до болка и всеки един истински армеец го е изстрадал през годините. Няма да забравим и няма да простим - нямате място на нашия стадион!

Не сме слепи и за случващото се в настоящия шампионат, където с неимоверни усилия и еквилибристики - дузпичка тук, червено картонче там, същите тези лица в колаборация с неуважаемия президент на БФС "постилат рози" по пътя на подуенския отбор към титлата, а очевидно притиснатият до стената разградски феодал се е снишил и чака евентуалния вятър на промяната, който да издуха буреносните облаци, надвиснали над главата му. С интерес очакваме да видим как точно ще играе "Лудогорец" в предстоящите си мачове срещу нас, въпреки че сме почти сигурни, че имаме отговора на този въпрос още отсега. И нека тези, които не ги е срам да печелят титли без победа срещу преките си конкуренти в нито един мач и са достатъчно наивни да вярват в приказките за "синия дух" и тактическия гений на Нулио Веласкез, да отварят шампанското още отсега. Ние ще продължаваме да им го притопляме всеки път, когато се срещаме на терена или трибуните“, гласи позицията на „Сектор Г“.