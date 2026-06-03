Богатите руснаци виждат как империите им се рушат, докато Путин конфискува активите им

Вадим Мошкович многократно сменяше пътя си по време на постсъветската ера на дивия капитализъм, от разпространение на водка до препродажба на апартаменти. В крайна сметка той направи големия си залог на стоки, основавайки Ros Agro Plc., руската селскостопанска фирма, която стои зад богатството му.

Всичко се развиваше десетилетия, но миналия месец се срина, когато московски съд разпореди конфискация на 49% дял на семейството му в компанията, пише Bloomberg. Неговото престъпление, според прокурорите, е нарушаване на забраната за съчетаване на държавна служба с бизнес дейности, докато е служил в горната камара на руския парламент между 2006 и 2014 г., и злоупотреба с политическата си позиция за незаконно обогатяване.

Милиардерите в страната са под нарастващ държавен натиск, като обвиненията варират от корупция до обвинения в оказване на невоенна подкрепа на врага и дори двойно гражданство. Конфискациите на активи разбиват бизнес империи и преразпределят богатството, често прехвърляйки го към по-лоялни бизнес групи. Неотдавнашните обвинения срещу Мошкович няма да останат незабелязани от други членове на елита: петима от 20-те най-богати руснаци в индекса на милиардерите на Bloomberg или са работили в управляващата система, или все още работят.

Само миналата година Русия конфискува 1,1 трилиона рубли (15,1 милиарда долара) активи по дела за борба с корупцията, според московската адвокатска кантора Nektorov, Saveliev & Partners (NSP). Това е около осем пъти повече отколкото през 2024 г. и представлява около една трета от общия брой конфискации на активи, извършени от държавата през 2025 г. В много случаи бизнесмените, срещу които са извършени престъпленията, са заемали изборни длъжности като членове на федералните или регионалните парламенти и, според твърденията на прокурорите, са използвали постовете си, за да помогнат на компаниите си да се възползват от ролите си.

Селскостопанските активи на Мошкович бяха предоставени на управлението на филиал на държавната Руска земеделска банка, известна още като Роселхозбанк, само дни след решението на съда да ги конфискува, според актуализацията в търговския регистър.

Конфискациите на активи, в които корупцията е посочена като конкретно обвинение, се засилиха след решение на руския Конституционен съд от 2024 г. По това време той постанови, че давността, която налага 10-годишен срок за наказателно преследване на предполагаеми престъпления, няма да се прилага за имуществото на длъжностни лица, определени като корумпирани.

Това е тревожно развитие за някои от най-богатите граждани на Русия, които са заели политически позиции. Правителствената система на президента Владимир Путин често използва лоялни бизнесмени като проводници на влияние в регионите. В замяна магнатите често лобираха за техните бизнес интереси.

Роман Абрамович, някога най-богатият човек в страната, е бил губернатор на далекоизточния Чукотски регион в продължение на седем години. Андрей Гуриев, чието семейство контролира производителя на торове „ФосАгро“, е бил член на Съвета на федерацията, горната камара на парламента, където Сюлейман Керимов, чието семейство някога е контролирало най-големия златодобивен производител в Русия „Полюс“, все още заема място.

Никой от тези мъже не е разследван или обвинен в неправомерни действия. Досега повечето магнати, чиито активи са национализирани, са имали по-слаби връзки с Кремъл, отколкото някои от най-големите бизнесмени в страната.

Въпреки че Мошкович не се смяташе за особено близък до висшите власти, той присъстваше на множество срещи с Путин, включително среща между лидера на Кремъл и милиардери на 24 февруари 2022 г., часове след като той започна пълномащабното нахлуване в Украйна. Повечето от присъстващите на срещата, включително основателят на „Рос Агро“, по-късно бяха санкционирани.

Магнатът понякога открито критикуваше политиката на Русия в неговия сектор и имаше някои проблеми с властите още преди 2022 г. Той беше арестуван през март 2025 г. във връзка с отделен случай, свързан с твърдения за измама, и оттогава е в ареста. Делото за корупция беше повдигнато срещу него тази година и той отхвърли обвиненията.

Русия отдавна се бори с корупцията.

Миналата година страната се класира на 157-мо място от 182 държави в Индекса за възприятие на корупцията на Transparency International и е в долната трета на класацията всяка година през последното десетилетие.

А страховете на руския бизнес от конфискация на активи се увеличиха след нахлуването в Украйна. Милиардерите например засилиха лобистките си усилия, за да убедят Кремъл най-накрая да определи краен срок за дела, преразглеждащи приватизациите от 90-те и началото на 2000-те години.

Те официално постигнаха победа през май, когато Държавната дума прие законопроект, определящ 10-годишен срок за преразглеждане на дела за приватизация. Срокът обаче все още няма да се прилага за антикорупционни дела срещу настоящи и бивши служители. Това все още оставя някои от най-богатите магнати на Русия уязвими.

Някои доброволно даряват пари. Керимов, руски сенатор от близо 18 години, предложи да дари 100 милиарда рубли (1,4 милиарда долара) на бюджета по време на среща при закрити врати между Путин и руски бизнес лидери през март, според хора, запознати с въпроса. Офисът му не отговори на исканията за коментар.

Русия, борейки се с разходите за продължаващата война, се затруднява да продаде много от активите, конфискувани от нейните магнати, като търговете многократно се провалят или се подновяват като холандски продажби, при които цената постепенно се понижава, докато се появи купувач.

През май държавата два пъти не успя да продаде около 67% дял в Южуралзолото и свързани с него компании, преди това собственост на Струков, като дори холандски търг не привлече значими наддавания. Третият опит трябва да се проведе този месец, като държавата заявява, че ще продължи, дори ако има само един участник в търга. Дори московското летище Домодедово в крайна сметка беше продадено на приблизително половината от първоначалната искана цена по-рано тази година, след като по-ранен търг също не успя да привлече купувачи.

Други богати руснаци сега ще се чудят с трепет дали техните активи може да са следващите, които ще се появят на пазара.