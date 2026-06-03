Мартин Димитров: ПБ да спрат с вайкането и да излязат с план

Депутатът Мартин Димитров заяви, че “Демократична България” внасят законопроекти за а оптимизиране на разходите и за дефицита.

“Прогресивна България“ трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излязат с план за реформи и за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани“, каза Димитров.

Депутатът обясни, че същите хора са представяли за 2023 г. очакване за 6,6% дефицит. “Росица Велкова беше министър на финансите, а Гълъб Донев беше премиер. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицитът? Два процента“, припомни Димитров и допълни, че ако и сегашната им грешка е подобна, нещата са решими.

“Каним отново Гълъб Донев да дойде в парламента, да дойде в бюджетна комисия, да чуе предложенията на всички партии да излезе с окончателен план. За нас дефицитът от 7,4% не е реален”, коментира Димитров и обясни, че дори едно плащане да не е направено, то се брои в дефицита.

“Веднага има нужда от скроен план, който да бъде представен първо на парламента и българските граждани, и после на нашите европейски партньори”, каза още представителят на “Демократична България”.

Димитров смята, че първо трябва да се затегнат кранчетата, от които изтичат пари.