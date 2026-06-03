Мартин Димитров: ПБ да спрат с вайкането и да излязат с план

Депутатът Мартин Димитров заяви, че “Демократична България” внасят законопроекти за а оптимизиране на разходите и за дефицита.
“Прогресивна България“ трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излязат с план за реформи и за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани“, каза Димитров.
Депутатът обясни, че същите хора са представяли за 2023 г. очакване за 6,6% дефицит. “Росица Велкова беше министър на финансите, а Гълъб Донев беше премиер. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицитът? Два процента“, припомни Димитров и допълни, че ако и сегашната им грешка е подобна, нещата са решими.
“Каним отново Гълъб Донев да дойде в парламента, да дойде в бюджетна комисия, да чуе предложенията на всички партии да излезе с окончателен план. За нас дефицитът от 7,4% не е реален”, коментира Димитров и обясни, че дори едно плащане да не е направено, то се брои в дефицита.
“Веднага има нужда от скроен план, който да бъде представен първо на парламента и българските граждани, и после на нашите европейски партньори”, каза още представителят на “Демократична България”.
Димитров смята, че първо трябва да се затегнат кранчетата, от които изтичат пари.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.