Торнадо връхлетя Рим и отнесе покриви и коли ВИДЕО

Мощно торнадо премина през северните части на Рим, причинявайки значителни материални щети в кварталите Конка д'Оро (Conca d'Oro) и Прати Фискали (Prati Fiscali). Стихията остави след себе си множество съборени дървета, повредени автомобили и нанесени щети по сгради и инфраструктура.

Бурята е отнесла рекламни пана и покриви на сгради, разрушила е сергии на пазар и дори е преместила паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.

В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета. Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.

Торнадата са сравнително рядко явление за Италия, но през последните години страната все по-често става свидетел на екстремни метеорологични събития, свързани с интензивни гръмотевични бури и силна атмосферна нестабилност, обясняват от meteobalkans.

Очаква се оценката на щетите да продължи през следващите дни, като местните власти призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят актуалните метеорологични предупреждения.