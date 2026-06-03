Василев: Новите пенсии след 1 юли ще бъдат с около 30 евро по-ниски

Лидерът на ПП Асен Василев коментира решенията в пленарна зала и заяви, че управляващите не са решили един сериозен проблем - всички новоотпуснати пенсии след 1 юли ще бъдат с около 30 евро по-ниски”.

“Ако решението ви за пенсия излезе на 30 юни, при същия стаж, същата средна заплата и абсолютно същите условия, ще получите с 30 евро повече, отколкото ако се пенсионирате на 1 юли“, каза Василев и добави, че това е “скандално и противоконституционно“.

“Тази година около 110 хиляди души ще се пенсионират, като близо 55 хиляди от тях вероятно ще излязат в пенсия през второто полугодие. Всеки от тях има право да заведе дело в Комисията за защита от дискриминация и да си потърси тези 30 евро. Така този закон не постига нищо друго, освен да създава допълнителна бумащина за пенсионерите“, заяви депутатът.

Помощ за гражданите

Лидерът на ПП съобщи още, че партията ще организира юридическа помощ за засегнатите граждани.

“Решихме с колегите от ПП да съдействаме всички тези жалби да стигнат до Комисията за защита от дискриминация. Ако след 1 юли ви бъде определена по-ниска пенсия, можете да се обърнете към наш офис и ние ще ви помогнем да подадете жалба, за да получите тези 30 евро месечно“, каза Василев.

Бившият финансов министър коментира и изнесените от Гълъб Донев данни, според който бюджетният дефицит е 6,8%.

“Първо, това е неговата интерпретация на ситуацията. Второ, само с едно счетоводно решение дефицитът може да бъде намален до 5,8%“, заяви Василев.