Бедствено положение заради нашествие на скакалци в сандански села

Частично бедствено положение е в сила за землищата на селата Плоски, Ладарево и Джигурово в община Сандански поради масовото намножаване на скакалци.

Секретарят на общината Панчо Панчев съобщи, че общата засегната площ в региона към момента възлиза на около 2600 декара.

Спешните мерки по пръскане на терените са стартирали в землището на село Плоски, където първоначално са били локализирани 800 декара с вредители.

В процеса на обработка обаче са изникнали нови огнища, което е увеличило третираната зона в това землище до 1400 декара, предаде БТА.

След като приключат там, екипите се пренасочват към Ладарево и Джигурово, където под наблюдение са още 1200 декара.

Обявяването на частично бедствено положение е задължителна законова стъпка, която ще позволи на общината да възстанови вложените финанси чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Ситуацията вече е обсъдена на извънредни заседания на общинския и областния кризисен щаб.

Властите са съгласували специфичния препарат, точната му дозировка и начина на пръскане, като абсолютно същите мерки и методи ще бъдат приложени и в съседната община Петрич, която също е изправена пред проблема.

Пръскането се извършва при тежки условия в силно пресечени и сложни за достигане местности.

За нуждите на екипите на място са подсигурени специализирана техника и непрекъснато водоснабдяване.