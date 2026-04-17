Пеликанът Стойчо е в неизвестност, къде изчезна?

Звездата на Варна, пеликанът Стойчо, в засега е в неизвестност, а варненци тръпнат в очакване да видят сволюбимец, който винаги идва в града през април.

Няколко поредни години през април птицата, превърнала се в талисман на Варна, се появява в района на Морската гара. В социалните мрежи обаче варненци се чудят защо Стойчо още не е забелязан никъде. Според някои потребители той е прибран от служители на зоопарка в града, където да презимува в подходящи условия.

За NOVA от Зоопарк Варна заявиха, че постоянно получават такива запитвания по телефона от граждани. Категорични са обаче, че пеликанът не е при тях. Експертите успокояват, че периодът март-май е прелетен и е възможно птицата все още да не е пристигнала от южните страни. Но е възможно и Варна вече да не е част от нейната годишна миграция.

От зоопарка напомнят, че в случай че Стойчо бъде забелязан, не трябва да му се дава храна, различна от риба.

Стойчо е розов пеликан от защитения вид Pelecanus onocrotalus. Според градска легенда името на Стойчо е избрано от рибарите на Морската гара, при които той прекарва най-много време, когато е у нас.