Русия свали 25 дрона близо до Санкт Петербург и 8 край Москва

Руската армия е свалила 25 украински дрона в региона около Санкт Петербург тази нощ, съобщи регионалният губернатор, цитиран от агенциите. Градът в момента е домакин на важен инвестиционен форум.
"Бойните операции продължават", написа в Телеграм Александър Дрозденко.
В сряда се откри Петербургският форум, наричан популярно "руският Давос". Същия ден украинските сили удариха петролен и военен обект близо до мястото на форума. Гостите на събитието бяха посрещнати от гъст стълб черен дим, който се издигаше над града.
Според руския президент Владимир Путин Украйна е поразила в сряда металургичен завод.
Форумът приключва днес, ден след речта на Путин в рамките на събитието.
Междувременно осем украински дрона бяха прехванати призори днес, докато летяха към Москва, съобщи в Телеграм столичният кмет Сергей Собянин.
Украйна засили ударите си с дронове по окупираните територии и Русия в отговор на руските обстрели на нейна територия.
Путин отказа среща на Зеленски
Като отказва среща, Владимир Путин избира още война с Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отправи предложение за среща между двамата държавни глави, но руският президент я отказа с мотива, че не би имала смисъл, преди да бъде финализирано мирно споразумение.
"За съжаление, руската страна избира още война. Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.