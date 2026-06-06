Русия свали 25 дрона близо до Санкт Петербург и 8 край Москва

Руската армия е свалила 25 украински дрона в региона около Санкт Петербург тази нощ, съобщи регионалният губернатор, цитиран от агенциите. Градът в момента е домакин на важен инвестиционен форум.

"Бойните операции продължават", написа в Телеграм Александър Дрозденко.

В сряда се откри Петербургският форум, наричан популярно "руският Давос". Същия ден украинските сили удариха петролен и военен обект близо до мястото на форума. Гостите на събитието бяха посрещнати от гъст стълб черен дим, който се издигаше над града.

Според руския президент Владимир Путин Украйна е поразила в сряда металургичен завод.

Форумът приключва днес, ден след речта на Путин в рамките на събитието.

Междувременно осем украински дрона бяха прехванати призори днес, докато летяха към Москва, съобщи в Телеграм столичният кмет Сергей Собянин.

Украйна засили ударите си с дронове по окупираните територии и Русия в отговор на руските обстрели на нейна територия.

Путин отказа среща на Зеленски

Като отказва среща, Владимир Путин избира още война с Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отправи предложение за среща между двамата държавни глави, но руският президент я отказа с мотива, че не би имала смисъл, преди да бъде финализирано мирно споразумение.

"За съжаление, руската страна избира още война. Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски.