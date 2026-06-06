Катастрофата с две жертви: Шофьорите на колите са карали със 150 км/ч

Снимка: фейсбук - Мартин Александров 1 / 8 / 8

Двама души загинаха при тежка катастрофа между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и две леки коли, една от които се е врязала в автобуса. Седем души са в тежко състояние след инцидента на ул. „Челопешко шосе" в София около 19:40 часа вчера. Автобусът е пътувал по линия 119.

Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него, каза заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев. Той допълни, че в автобуса са пътували много хора, включително и деца.

В едната кола - "Ауди", е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. И дваата нямат книжки, пробите за алкохол са отрицателни.

"Първо, част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев.

Според него по всяка вероятност става дума за гонка. На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

Единият от загиналите е на 27 г. и се е возил в автобуса, каза кметът на София Васил Терзиев. Той изказа съболезнования.

Двама от пострадалите при катастрофата са в критично състояние, съобщи старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция". Пострадалите са настанени в болнични заведения. Установени са 14 участници в произшествието - трима шофьори и 11 пътници, единият от загиналите е бил пътник в автобуса.

Мъж на 31 години изгуби живота си вследствие на катастрофата, съобщиха от болница "Царица Йоанна – ИСУЛ".

Трима мъже, пострадали при катастрофата, са приети в спешното отделение на Военномедицинската академия (ВМА). Единият от пострадалите е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, допълват от ВМА. Транспортираните пациенти са настанени в реанимация.

В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва системен проблем, каза пред журналисти на мястото на инцидента Диана Русинова, председател на неправителствената организация "Европейски център по транспортни политики".