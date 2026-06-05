Путин: Дядото на Зеленски се обръща в гроба ВИДЕО

Русия изстреля балистична ракета със среден обсег "Орешник" над Киевска област на Украйна на 24 май, за да оцени резултатите с оглед на бъдещи изстрелвания, заяви руският президент Владимир Путин в четвъртък, 4 юни, съобщава Kyiv Independent.

"Ще разкрия държавна военна тайна от голямо значение. Просто ударихме там, където беше по-лесно да се наблюдават резултатите", каза руският лидер на пресконференция. "Нямаше бойно използване на ракетата "Орешник", в истинския смисъл на думата, на територията на Украйна".

Русия е използвала ракетата "Орешник" срещу Украйна в три известни случая

Москва използва ракетата за първи път през ноември 2024 г., поразявайки град Днепър, разположен в източно-централната част на страната. Второ изстрелване се състоя в началото на януари, когато ракетата беше използвана срещу Лвовска област.

"Нашите дронове долетяха до плевнята, удариха я и просто наблюдаваха как са разположени разширяемите блокове. Те изчислиха всичко с милиметрова точност", каза Путин. "Това беше важно за вземането на решение за бъдещото използване на ракетата "Орешник" в пълен формат по определени цели, включително тези, разположени в населени места."

Умишленото насочване към цивилни или цивилни обекти, включително хамбари и жилищни райони, които не се използват за военни цели, представлява военно престъпление съгласно Женевските конвенции и международното хуманитарно право. Русия редовно нанася удари по цивилна инфраструктура в градове в Украйна, докато продължава войната си.

В нощта на 2 юни Русия започна един от най-големите въздушни удари от началото на войната, като насочи ракети и дронове към няколко украински града, включително близкия Киев. В цялата страна най-малко 23 души, включително две деца, бяха убити, а 130 други бяха ранени, съобщиха официални лица.

"Мога да бъда преизбран през 2036 г."

"Само Господ знае дали аз или всички вие, които сте се събрали тук, ще сме здрави да доживеем до утре или дотогава, докато трябва да постигнем целите, за които сме на този свят", заяви Путин по време на среща с представители на международни информационни агенции на събитие в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург. "Вярно е, че съгласно руската конституция мога да бъда преизбиран до 2036 година, но е твърде рано да се говори за това, ако трябва да съм честен. Дори не мисля за това - откровен съм с Вас."

Putin on his health: Only God knows whether I — and you and all gathered here — will have the health to live until tomorrow. I may get re-elected until 2036, but it is too premature to talk about that, to be perfectly honest. I am not even thinking about that. I'm being… pic.twitter.com/qdUpaEr9Bb — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Припомняме, че руската конституция беше специално променена именно заради Путин - в предишния си вариант тя не позволяваше повече от два мандата да си президент на Русия, което беше "прочетено" от Путин като два последователни мандата и затова Дмитрий Медведев стана руски президент за един мандат, като тогава Путин беше премиер на Руската федерация. Нямаше обаче съмнение кой всъщност управлява в Русия и че смяната е "козметична".

Путин за Зеленски

Руският президент продължава да не произнася името на Володимир Зеленски. В коментари относно Украйна, Путин заяви:

"Сегашният лидерът на Киевският режим е евреин. Спомнете си - дядо му се е бил срещу нацистите. Сега сигурно се върти в гроба."

Путин каза ще, че ако седнат двамата на масата за преговори, той би казал: "Слава Богу, че всичко свърши."

Putin on Zelensky: He is a Jew. You remember, his grandfather was fighting against Nazis. I think he is turning in his grave now. pic.twitter.com/m3m4rEIOHN — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026