Рецептата Dnes: Традиционното румънско ястие Точитура

Точитура е традиционно румънско ястие – богата, ароматна яхния от свинско месо, приготвена бавно в собствената си мазнина и сокове. Името идва от глагола "a topi" (топя/разтапям), тъй като месото се готви, докато "се разтопи" и омекне.

Класически се сервира с мамалига (полента), пържено яйце отгоре и настъргано сирене. Съществуват регионални вариации – с или без домат, с различни вътрешности и колбаси.

Необходими продукти (за 4–6 порции)

За точитура:

500 г свинско месо (бут, врат или корем, с малко тлъстина)

250 г свински черен дроб (или други вътрешности като сърце, бъбреци – по желание)

250 г пушени свински наденици

2–3 с.л. свинска мас или олио

1 голяма глава лук

8–10 скилидки чесън

2–3 с.л. доматено пюре, концентрат

150–250 мл сухо бяло вино

2 дафинови листа

1 с.л. сладък червен пипер

Щипка лют пипер (по желание)

Сушен мащерка, сол и черен пипер на вкус

За порциите:

Мамалига (полента) – топла и кремообразна

4–6 пържени яйца

Настъргано или натрошено саламурено сирене

Начин на приготвяне

Нарежете свинското месо на по-големи кубчета (около 3–4 см). Черният дроб – на по-малки парчета (добавя се накрая, защото се готви бързо). Надениците също на парчета.

В голям тиган или чугунен съд загрейте свинската мас/олиото на среден огън. Добавете свинското месо и го запържете леко от всички страни, докато пусне сокове. Добавете надениците и ги запържете заедно.

Налейте бялото вино и оставете да къкри 5–10 минути, за да се изпари алкохолът.

Добавете доматеното пюре, дафиновите листа, пиперът, мащерката, солта и част от смачкания чесън. Разбъркайте добре.

Намалете огъня до минимум, покрийте и оставете да къкри бавно около 1–1,5 часа (зависи от месото), докато месото омекне. Проверявайте периодично и добавяйте малко вода, ако е нужно.

В края добавете черния дроб и останалия чесън. Гответе още 10 минути. Вкусете и коригирайте подправките.

Сервирайте горещо върху мамалига, с пържено яйце отгоре и щедро настъргано сирене. По желание – с туршия или кисели краставички.