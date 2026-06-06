Рецептата Dnes: Традиционното румънско ястие Точитура

Точитура е традиционно румънско ястие – богата, ароматна яхния от свинско месо, приготвена бавно в собствената си мазнина и сокове. Името идва от глагола "a topi" (топя/разтапям), тъй като месото се готви, докато "се разтопи" и омекне.
Класически се сервира с мамалига (полента), пържено яйце отгоре и настъргано сирене. Съществуват регионални вариации – с или без домат, с различни вътрешности и колбаси.
Необходими продукти (за 4–6 порции)
За точитура:
- 500 г свинско месо (бут, врат или корем, с малко тлъстина)
- 250 г свински черен дроб (или други вътрешности като сърце, бъбреци – по желание)
- 250 г пушени свински наденици
- 2–3 с.л. свинска мас или олио
- 1 голяма глава лук
- 8–10 скилидки чесън
- 2–3 с.л. доматено пюре, концентрат
- 150–250 мл сухо бяло вино
- 2 дафинови листа
- 1 с.л. сладък червен пипер
- Щипка лют пипер (по желание)
- Сушен мащерка, сол и черен пипер на вкус
За порциите:
- Мамалига (полента) – топла и кремообразна
- 4–6 пържени яйца
- Настъргано или натрошено саламурено сирене
Начин на приготвяне
Нарежете свинското месо на по-големи кубчета (около 3–4 см). Черният дроб – на по-малки парчета (добавя се накрая, защото се готви бързо). Надениците също на парчета.
В голям тиган или чугунен съд загрейте свинската мас/олиото на среден огън. Добавете свинското месо и го запържете леко от всички страни, докато пусне сокове. Добавете надениците и ги запържете заедно.
Налейте бялото вино и оставете да къкри 5–10 минути, за да се изпари алкохолът.
Добавете доматеното пюре, дафиновите листа, пиперът, мащерката, солта и част от смачкания чесън. Разбъркайте добре.
Намалете огъня до минимум, покрийте и оставете да къкри бавно около 1–1,5 часа (зависи от месото), докато месото омекне. Проверявайте периодично и добавяйте малко вода, ако е нужно.
В края добавете черния дроб и останалия чесън. Гответе още 10 минути. Вкусете и коригирайте подправките.
Сервирайте горещо върху мамалига, с пържено яйце отгоре и щедро настъргано сирене. По желание – с туршия или кисели краставички.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.