В шест секции в Русенско машините за гласуване не тръгнаха

Няколко секционни избирателни комисии работят с по един човек по-малко

19.04.2026 | 09:30 ч.
Димитър Кьосемарлиев

Изборният ден в Русенско започна навреме, но в шест секции машините за гласуване не тръгнаха. Това стана ясно от разговор между областния управител Орлин Пенков и председателя на Районната избирателна комисия /РИК/ Милена Хинкова.

На място веднага са били изпратени техници, като до момента е взето решение в 199 секция в Сандрово да се премине към гласуване с хартиени бюлетини. За останалите 5 машини се очаква информация.

Същевременно няколко машини са спрели да издават разписка след отчетени няколко вота или разписката е била нечетлива. В този случай от секционната избирателна комисия съставят протокол и дават възможност на избирателя да гласува на хартия. Няколко секционни избирателни комисии работят и с по един човек по-малко, защото част от политическите сили нямат възможност за извършване на замяна на членове на СИК, съобщи БГНЕС. 

В деня за размисъл е имало сигнали за нарушения, но след като са разгледани от РИК са били счетени за неоснователни. 

Поради заличаване на двама народни представители, броят на кандидатите от Русенско е 173.

избори Русенско машини
