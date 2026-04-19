Ивайло Мирчев гласува и призова да не се създават фалшиви истерии

Преди да излязат да гласуват днес хората, да погледнат децата си

19.04.2026 | 09:22 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев гласува в Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов". 

"Преди да излязат да гласуват днес хората, да погледнат децата си и да гласуват за силна България и силна Европа. Убеден съм, че втори дубъл няма да има на тези избори, важно е всички, които се колебаят, да излязат и да гласуват", каза Мирчев.

"Призовавам всички политически играчи да не си правят илюзии и да не създават фалшиви истерии. Призовавам хората да излязат да гласуват, защото тези избори са в опасен момент, който може да насочи България към Европа, но и към много опасни води", допълни Мирчев.

