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Жълт и оранжев код за дъжд и бури в 13 области

Максимални температури между 22° и 27°, за София – около 22°

04.06.2026 | 06:00 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури за 13 области на страната обяви Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН за днес.

Оранжев код е издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.

Жълт код е издаден за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Пловдив, както и в части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.

Въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

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