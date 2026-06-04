Украйна представи дрон, който позволява атаки от всяка точка на Земята

Украинска компания за отбранителни технологии представи тежък квадрокоптер, проектиран специално за сателитно контролирани удари, прецизно миниране и логистично снабдяване на разстояния и от позиции, до които конвенционалните радиоуправляеми дронове не могат да достигнат. Това осигурява възможност, която украинските фронтови части поискаха директно, тъй като естеството на войната с дронове на техния фронт се разви по начин, с който наземната радиокомуникация не можеше да се справи, съобщава Defence.

Martyn Tech представи Adis, сателитно свързан тежкотоварен бомбардировач, който позволява на оператора си да изпълнява мисии от всяка точка на света, премахвайки традиционното ограничение, което поставяше пилотите на дронове на няколко километра от целите, които атакуваха.

Сателитната комуникационна връзка, която отличава Adis от повечето бойни дронове, използвани в момента, елиминира това, което инженерите наричат ​​проблем с радиохоризонта. Конвенционален дрон, управляван от наземно базиран радиопредавател, може да лети само докъдето може да достигне радиосигналът, което на практика означава, че операторът трябва да е на разстояние приблизително от 10 до 30 километра (6,2 до 18,6 мили) от самолета, в зависимост от терена, антенните системи и условията на електронна война. Това изискване за близост изложи украинските оператори на дронове на значителна опасност по време на конфликта, тъй като руските сили са се научили да локализират станции за управление на дронове чрез радиочестотно откриване и да ги атакуват с артилерийски и противодронови системи. Дрон, който комуникира чрез търговски сателитни мрежи, а не чрез директна радиовръзка, прекъсва тази географска връзка между оператора и самолета, позволявайки на пилота да работи от място, далеч от фронта, докато дронът оперира в оспорваното въздушно пространство над него.

Илия Самошкин, ръководител на Martyn Tech, описа какво е движило развитието на Adis и какво компанията е вградила в платформата, което все още не може да разкрие напълно:

"Adis не е просто нов дрон, той е логичната еволюция на нашата продуктова линия. Той е създаден в пряк отговор на заявки от фронта за изпълнение на сложни ударни мисии, миниране и логистика в условия на ограничен радиохоризонт. Дронът е интегриран и в бойни сценарии, които ще нанесат критични загуби на врага, но ще можем да говорим за тях едва след нашата победа."

Данните за оперативните характеристики, потвърдени от Martyn Tech чрез тестове, дават конкретна картина на това какво може да носи Adis и колко далеч. Стандартният боен радиус на дрона достига 20 км с полезен товар от 10 кг, базовата спецификация, която определя неговата предна линия за ударни мисии и снабдяване. Тестовете надхвърлиха тази базова линия и в двете посоки: летателният апарат пренесе 12 кг на разстояние от 20 км, демонстрирайки марж на полезен товар над номиналната спецификация, и завърши полет от 50 км, носейки 3 кг, което показва, че мисиите с удължен обхват са постижими, когато изискванията за полезен товар са по-леки. Издръжливостта с едно зареждане на батерията достига приблизително един час, като общият обхват и продължителността са ограничени само от капацитета на батерията, а не от някакво фиксирано конструктивно ограничение.

Адис е кръстен на военнослужещ от 72-ра отделна механизирана бригада,

кръстена на Черните запорожци, който се е сражавал под позивния Адис и е убит през юни 2022 г. в Донецка област, защитавайки Украйна от руската агресия. Бригадата, която го е загубила, е едно от най-ангажираните украински формирования през целия конфликт, сражавайки се в Донецка посока, където са се водили едни от най-интензивните наземни боеве във войната. Кръщаването на дрон на паднал войник от това поделение, проектиран да изпълнява мисиите, които са му коствали живота, на разстояния, които биха осигурили безопасност на бъдещите оператори, носи тежест, която чисто техническите описания на платформата не могат да предадат.

Модулната конструкция, която позволява бързо преконфигуриране между типовете мисии, е практически отговор на оперативната реалност, пред която са изправени украинските подразделения с дронове. Платформа, която изисква отделни варианти за ударни, логистични и минно-полагащи мисии, налага значителна логистична и тренировъчна тежест върху подразделенията, които може да се наложи да превключват между тези роли в рамките на един и същ оперативен ден. Структурата на Адис обхваща и трите: ударни мисии, хвърлящи различни видове боеприпаси върху вражески позиции, оборудване и персонал; прецизно миниране, използващо способността на дрона да каца във всяка точка по маршрута си, за да поставя мини по вражеските логистични маршрути с точност, до която нито артилерията, нито въздушното разпръскване могат да се доближат; и логистично снабдяване, доставящо вода, храна, медицински консумативи и боеприпаси до предни позиции, до които конвенционалната наземна доставка не може да достигне безопасно.

Характеристиките на полета, оптимизирани за нощни операции, отразяват друг урок, извлечен директно от конфликта. Дневни операции с дронове.

Полетите над оспорвано въздушно пространство излагат самолетите на визуално откриване и оптични системи за проследяване, които все повече оборудват руските отбранителни позиции. Крейсерската скорост на Adis от 65 км/ч (40,4 мили/ч) и стандартната му работна височина от 400 метра (1312 фута), комбинирани с акустичния профил на многороторен планер на тази височина и скорост, го правят ефективно нечут и невидим за наземните наблюдатели в тъмнина. Максималната скорост от 90 км/ч (55,9 мили/ч) осигурява марж на избягване, когато самолетът трябва бързо да напусне защитена зона след освобождаване на полезен товар. Системата с двойна камера осигурява откриване на цели на 600 метра (1969 фута) през деня и 150 метра (492 фута) в тъмнина, покривайки обхватите на идентификация, които обикновено изискват профилите на ударни мисии.