Тренд: Радев - 39,2%, ГЕРБ-СДС - 15,1%, ПП-ДБ с 13,3%

БСП влизат с резултат на ръба - с резултат от 4,2%

19.04.2026 | 20:17 ч. 11
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

С 39,2% "Прогресивна България" на Румен Радев печели парламентарните избори за 52-ото Народно събрание. Това сочат данни на социологическата агенция "Тренд". 

Втори са ГЕРБ-СДС с 15,1%. На трето място са ПП-ДБ с 13,3% 

ДПС са събрали 8,1% от вота, а "Възраждане" се нареждат четвърти, като 5% са дали гласа си за тях. 

Свързани статии

БСП влизат с резултат точно на ръба - с резултат от 4,2% 

"Сияние" все още има шанс да стигне бариерата от 4%,, като партията на Николай Попов е събрала 3,1%. 

Под бариерата остават МЕЧ с 2,7%, "Величие" - 2,4%, АПС с 2,1%  и ИТН с 1,6%.

