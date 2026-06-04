Мария Бакалова празнува 30 с родителите си в Бургас

Мария Бакалова избра да е с родителите си, а не с която и да е холивудска звезда на 30-ия си рожден ден. Единствената българска актриса с номинация за “Оскар” се прибра в Бургас за празника си, а мил семеен кадър с нея пусна и баща ѝ ден преди Мария да отбележи кръглата си годишнина.

След успешния старт в кариерата си Бакалова не спира да работи - участва в няколко холивудски филма, чиято премиера ще е тази година. А съвсем скоро - на 12 юни, ще изгрее като водеща в София на концерта за 25-годишнината на БГ радио.

Желаем ѝ здраве и да не спира да сбъдва мечтите си!