"Мяра" при 65% паралелно преброяване: ПБ - 44,4%, ГЕРБ-СДС с 11,8%, ПП-ДБ - 11%

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 65% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 44,4%

В битката за второ място ГЕРБ-СДС пада до 11,8%, а ПП-ДБ събира 11%.

На четвърто място е ДПС със 8,4%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,1%.

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ. Прави впечатление, че АПС качва резултат и стига до 3,1%.

Активността е 48,5%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,9%.

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 134 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 33 депутати. ДПС са с 25 депутати, "Възраждане" с 12.

Ето и подреждането

"Прогресивна България" - 44,4%

ГЕРБ-СДС - 11,8%

ПП-ДБ - 11%

ДПС - 8,4%

"Възраждане" - 4,1%

МЕЧ - 3,4%

АПС - 3,1%

"БСП-Обединена левица" - 3,1%

"Величие" - 3,1%

"Сияние" - 3%

ИТН - 0,8%