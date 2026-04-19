IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 178

"Мяра" при 65% паралелно преброяване: ПБ - 44,4%, ГЕРБ-СДС с 11,8%, ПП-ДБ - 11%

Пълно мнозинство на "Прогресивна България"!

19.04.2026 | 22:25 ч. Обновена: 19.04.2026 | 22:26 ч. 82
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 65% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 44,4%

В битката за второ място ГЕРБ-СДС пада до 11,8%, а ПП-ДБ събира 11%.

На четвърто място е ДПС със 8,4%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,1%. 

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ. Прави впечатление, че АПС качва резултат и стига до 3,1%.

Активността е 48,5%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,9%.

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 134 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 33 депутати. ДПС са с 25 депутати, "Възраждане" с 12.

Ето и подреждането

"Прогресивна България" - 44,4%
ГЕРБ-СДС - 11,8%
ПП-ДБ - 11%
ДПС - 8,4%
"Възраждане" - 4,1%
МЕЧ - 3,4%
АПС - 3,1%
"БСП-Обединена левица" - 3,1%
"Величие" - 3,1%
"Сияние" - 3%
ИТН - 0,8%

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem